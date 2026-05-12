Engelliler Haftası'nda "Engelsiz Manisa" Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler Haftası'nda "Engelsiz Manisa" Yürüyüşü

12.05.2026 09:30  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, 'Engelsiz Manisa' sloganıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Engelli bireyler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliklerde toplumsal dayanışma mesajları verildi.

(MANİSA) - Manisa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, "Engelsiz Manisa" sloganıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlikler, "Engelsiz Manisa" sloganıyla düzenlenen kortej yürüyüşle başladı. Engelli bireyler, aileleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte erişilebilirlik, eşit yaşam ve toplumsal dayanışma mesajları içeren pankartlar taşınarak farkındalık oluşturuldu.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve engelli dernekleri katıldı.

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ GÖSTERİLER

Programın devamında özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan halk oyunları, müzik ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Engelliler Haftası boyunca Manisa genelinde farkındalık etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda 'Engelsiz Manisa' Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:58:37. #7.12#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda "Engelsiz Manisa" Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.