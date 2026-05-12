Engelliler Haftası'nda "Engelsiz Manisa" Yürüyüşü

(MANİSA) - Manisa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, "Engelsiz Manisa" sloganıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlikler, "Engelsiz Manisa" sloganıyla düzenlenen kortej yürüyüşle başladı. Engelli bireyler, aileleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte erişilebilirlik, eşit yaşam ve toplumsal dayanışma mesajları içeren pankartlar taşınarak farkındalık oluşturuldu.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve engelli dernekleri katıldı.

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ GÖSTERİLER

Programın devamında özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan halk oyunları, müzik ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Engelliler Haftası boyunca Manisa genelinde farkındalık etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.