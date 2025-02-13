Manisa'da Esnaf Et Fiyatlarından Şikayetçi - Son Dakika
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Manisa'da Esnaf Et Fiyatlarından Şikayetçi

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CHP Milletvekili Başevirgen, Manisa'da kasapları ziyaret ederek, artan et fiyatlarını ve esnafı dinledi.

13.02.2025 10:36
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kasapları ziyaret ederek hem vatandaşın alım gücünü hem de esnafın işlerini sordu. Manisa'nın Kula ilçesinde kasaplık yapan bir esnaf, "Vatandaş tavuğa yükleniyor, kırmızı et yiyemiyor. Sadece 10 kişiden 1 kişi alabiliyor. Tavuk olmasa işimiz kötü" dedi. Bir diğer Kulalı esnaf, "Önceden olan 'iki kilo ver', 'yarım kilo ver' hesabı bitti. '300 liralık ver', '200 liralık ver' işine döndü. İnsanlar artık yemeğinde kullanacak kadar alıyor. Çoğu köylü hayvanını kestiriyor, parasını alıyor gidip bankada faize yatırıyor. Bu yüzden üretim bitiyor, et fiyatlarının önüne geçemiyorlar" sözleriyle vatandaşın durumunu özetledi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kasapları gezdi. Manisa'nın Kula ilçesinde kasaplık yapan bir esnaf, et fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini söyleyerek "Vatandaş tavuğa yükleniyor, kırmızı et yiyemiyor. Vatandaş kırmızı eti nadir alabiliyor. 10 kişiden 1 kişi alabiliyor. Tavuk olmasa işimiz kötü. Elektrik aylık 20 bin lira geliyor. Aylık 150 bin lira giderimiz var. Günlük 5 bin lirayı kenara koyacağız, ondan sonra bize kalırsa kalacak. İki günde bir tavuk geliyor ama haftada bir dana satmamız gerekirken satamıyoruz. Üç kişiden ikisi gelip fiyat sorup geri çıkıyor"diye konuştu.

"Önceden olan 'kiloyla ver' hesabı bitti artık '200 liralık ver' işine döndü"

Bir diğer Kulalı kasap ise et satışlarındaki düşüşe dikkati çekti. Esnaf, "Birkaç yıl önce fiyatlar düşük olduğu için haftalık 5-6 dana gidiyordu, şimdi 3'e, 4'e düştü. Önceden olan 'iki kilo ver', 'yarım kilo ver' hesabı bitti artık. '300 liralık ver', '200 liralık ver' işine döndü. İnsanlar artık yemeğinde kullanacak kadar alıyor. Alıp dolabımda bekleteyim, ihtiyacım olduğunda çıkarayım kullanayım hesabını yapmıyor. Çoğu köylü artık hayvanını kestiriyor, parasını alıyor gidip bankada faize yatırıyor. Bu yüzden üretim bitiyor, et fiyatlarının önüne geçemiyorlar. Ege Bölgesi'nde en çok hayvan çıkaran bölge Kula. Türkiye'nin neresine gidersen git Kula'nın eti farklı derler ama Kula dahi bu sıkıntıya düşmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar et alamıyor, daha ucuz olduğu için sakatatı tercih ediyor"

Başevirgen, Ahmetli'de ziyaret ettiği kasapta neden kırmızı et olmadığını sordu. İşlerin durgun olduğunu söyleyen kasap, "İnsanlar et alamıyor. Daha ucuz olduğu için sakatatı tercih ediyorlar. Burada eskiden haftada 6-7 tane dana satıyorduk, şu an bir tane danayı zor satıyoruz. Asgari ücrete gelen zam belli, alım gücü kalmadı. Kasaba gelebilen emekli, çok az kaldı" dedi. O sırada Almanya'dan emekli bir vatandaşın kasaba girmesi üzerine durumunu soran Başevirgen, emekliden şu yanıtı aldı: "Koca Ahmetli'de bir kişi almışız hiçbir kıymeti yok. Almanya'dan emekli olmasak biz de açız. Oradan yarım emekli oldum paçayı öyle kurtardım. Türkiye'den emekli olsaydım buraya gelmezdim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Esnaf Et Fiyatlarından Şikayetçi - Son Dakika

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