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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evin bacasından çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evin bacasından çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir evin bacasından sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde evin bacasından çıkan yangın hasara neden oldu
22.01.2024 - 12:11,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evin bacasından sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın, hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Metin Karaçil'e ait iki katlı evin bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Metin Karaçil, gece uyudukları sırada yangının başladığını, hemen dışarı çıktıklarını ve alevlerden kurtulduklarını, ancak binadaki hasarın büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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