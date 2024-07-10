Manisa'da Fatih Sergi Salonu Şehzadeler Belediyesi'ne devredildi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının ardından yapılan protokol ile Fatih Sergi Salonu, Şehzadeler Belediyesi'ne devredildi. Nikah salonu olarak kullanılması için yapılan protokole imzaları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay attı.

Geçen senelerde çeşitli açılış ve sergilere ev sahipliği yapan Fatih Sergi Salonu'nun yeniden nikah salonu olarak kullanılması için protokol imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı sonrasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında imzalanan protokol ile salon, Şehzadeler Belediyesi'ne devroldu. Salon artık nikah salonu olarak kullanılacak.

Orada evlenecek olan tüm yurttaşlarıma mutluluklar diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:

"Bu protokol ile birlikte, Manisa'mızda birçok kişinin evlenmesine vesile olan Manisa'nın simgesi Fatih Nikah Salonu adıyla bilinen daha sonra sergi salonuna dönüştürülen nikah salonu ve evlendirme dairesini tekrar açabilmek adına Şehzadeler Belediyesi'ne devrini gerçekleştirdik. Manisa'da şehir hafızasını oluşturmak, eski anıları tekrardan yaşatmak için ortak protokol yaptık. Manisa'mızdaki kişilerin, anne babalarının evlilik hayatına başladığı zamanları, geçmişte yaşanılanları ve şehir hafızasını tekrar anımsatmayı, yaşatmayı umut ediyoruz. Şimdiden orada evlenecek olan tüm yurttaşlarıma mutluluklar diliyorum."

"Birçok büyüğümüzün evlendiği, nikahlarının kıyıldığı bir yer"

Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise yapılan protokole ilşkin, "Bu protokol için bizde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şehzadeler Manisa'nın aslında kalbi. Manisalılık kültürünün yaşadığı, o dokunun yaşadığı ilçelerimizden bir tanesi. O açıdan Fatih Nikah Salonu da bizim simge salonlarımızdan. Ferdi Başkanımızın da ifade ettiği gibi geçmişte bir çok büyüğümüzün evlendiği, nikahlarının kıyıldığı bir yer. Biz de bunu tekrar hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.