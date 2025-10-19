Manisa'da feci kaza: 1 bebek ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Manisa'da feci kaza: 1 bebek ölü, 5 yaralı

19.10.2025 22:49
Kula'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sezer Başız (32) idaresindeki 03 ABC 298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İsmail Ulusu (44) yönetimindeki 43 AEA 905 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Sezer Başız (32), Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Zümranur Turan (11), Asel Başız (1) Yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asel Başız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, 5 yaralı ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

