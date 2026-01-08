Manisa'da Sağanak Mesaisi Sürüyor: Büyükşehir ve Maski Sahada

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, dün gece saatlerinde kentte başlayan fırtına ve şiddetli sağanak yağışa karşı seferber oldu. Kent genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi için 400 personel ve 64 araçtan oluşan geniş bir ekip sahaya çıktı.

Manisa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun gayret gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm süreci ilgili daire başkanlıkları üzerinden anlık olarak takip ederken; MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç ve Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan çalışmaları yerinde inceledi.

Kritik noktalara anında müdahale

Ekipler, sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzlukları gidermek amacıyla yaprak ve çöplerle tıkanan yağmur suyu ızgaralarını hızla temizledi. Bazı noktalarda biriken sular motopomplar aracılığıyla tahliye edilerek, trafik ve yaya akışı korundu. Kanalizasyon hatlarındaki su akışının da sürekliliği sağlandı.

Vatandaşlar her türlü talep ve şikayetini, ALO 185 MASKİ hattı veya ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden yetkililere 7/24 iletebilecek.