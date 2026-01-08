Manisa'da Sağanak Mesaisi Sürüyor: Büyükşehir ve Maski Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Sağanak Mesaisi Sürüyor: Büyükşehir ve Maski Sahada

08.01.2026 17:54  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, fırtına ve şiddetli sağanak yağışta hayatı olumsuz etkilememek için 400 personel ve 64 araçla seferber oldu. Ekipler, tıkanan yağmur suyu ızgaralarını temizleyerek ve biriken suları tahliye ederek durumu kontrol altına aldı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, dün gece saatlerinde kentte başlayan fırtına ve şiddetli sağanak yağışa karşı seferber oldu. Kent genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi için 400 personel ve 64 araçtan oluşan geniş bir ekip sahaya çıktı.

Manisa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun gayret gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm süreci ilgili daire başkanlıkları üzerinden anlık olarak takip ederken; MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç ve Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan çalışmaları yerinde inceledi.

Kritik noktalara anında müdahale

Ekipler, sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzlukları gidermek amacıyla yaprak ve çöplerle tıkanan yağmur suyu ızgaralarını hızla temizledi. Bazı noktalarda biriken sular motopomplar aracılığıyla tahliye edilerek, trafik ve yaya akışı korundu. Kanalizasyon hatlarındaki su akışının da sürekliliği sağlandı.

Vatandaşlar her türlü talep ve şikayetini, ALO 185 MASKİ hattı veya ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden yetkililere 7/24 iletebilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Sağanak Mesaisi Sürüyor: Büyükşehir ve Maski Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:26:02. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Sağanak Mesaisi Sürüyor: Büyükşehir ve Maski Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.