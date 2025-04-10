Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesine için denetimlerine devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2025'in ilk üç ayında 513 gıda işletmesi denetlenirken, gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete de kısa sürede müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, restoran-lokanta, unlu mamuller ve marketler olmak üzere 3 ayrı alanda denetim gerçekleştiriyor. Gıda güvenliğini üst seviyede tutan zabıta ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, yaşanabilecek zehirleme vb. durumların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırıyor.

Denetimlerle birlikte gıda ve hijyene yönelik şikayetlere de kısa süre içerisinde müdahale edildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, "Zabıtalarımız ve uzman görevlilerimizle sürekli denetim sağlıyoruz. Bize ulaşan şikayetleri maksimum iki saat içerisinde çözüme ulaştırıyoruz. Şikayet değerlendirme oranımız yüzde 97 seviyesinde. İlçe tarım müdürlükleriyle beraber yemeklerden numuneler alıp zehirlenmelere karşı bakteri analizlerini yapıyoruz. Manisa'da Allah'a şükür zehirlenme gibi bir şey olmadı. Gıdaların daha kolay bozulduğu sıcak havalarda denetimleri sıklaştıracağız. İnsanlar bize güvenerek yemek yiyecekler. İnsanların güvenini boşa çıkartamayız" dedi.

"Amacımız halkımıza sağlıklı gıdalar ulaştırmak"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Mühendisi Funda Üner de "Rutin kontrollerimizden birini tavuk döner satışı yapan firmalar üzerinde gerçekleştirdik. Açıkta ürün olmaması, işletmelerin temizliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, ağzı açık çöpler bulunmaması ve pişmiş tavukların üzerine çiğ tavukların eklenmemesine özellikle dikkat ediyoruz. Buradaki amacımız halk sağlığı korumak, halkımıza sağlıklı gıdalar ulaştırabilmek" diye konuştu.

Zabıta Dairesi ekipleri tarafından 2025 yılının ilk üç ayında vatandaşların çeşitli konularda gerçekleştirdiği 2 bin 424 şikayet ve bildiri, çözüme kavuşturuldu. Gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete kısa sürede müdahale edilirken, 513 gıda işletmesi de denetlendi.