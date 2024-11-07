Manisa'da Gönüllülerle Çevre Temizleme Etkinliği - Son Dakika
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Manisa'da Gönüllülerle Çevre Temizleme Etkinliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel gönüllüleri, Yunusemre Çiftlik Park'ta çevre temizlik etkinliği düzenleyerek çevre kirliliğine dikkat çekti ve farkındalık oluşturdu.

07.11.2024 14:52
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük' Hareketi kapsamında gönüllülerinin katılımıyla Yunusemre Çiftlik Park Mesire alanında çevre temizleme etkinliği düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel gönüllülerinin katılımıyla çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Yunusemre ilçesi Çiftlik Park'ta, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Ceylan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vestel çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında Zorlu Holding'in 'Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi'ne bağlı 44 Vestel gönüllüsü, 50 torba çöp toplayarak parkı temizledi. Toplanan çöpler, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Bireylerin karbon ayak izini azaltmalarının önemine dikkat çekmek, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikle, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması mesajı verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vestel Kıvılcımları, vatandaşları çevre temizliğine duyarlı olmaya davet etti. Çevrenin temizliğinin korunması için park ve yol kenarlarına konulan çöp kutularının önemi vurgulanırken, çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: ANKA

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