Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyük Ebatlı Atıkları Evlerden Teslim Alacak

13.01.2026 15:30  Güncelleme: 16:06
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri iş birliğiyle başlattığı 'Hacimli Atıklar Projesi' ile büyük ebatlı atıkları evlerden alacak. Kullanılabilir eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, ekonomik ömrünü tamamlayanlar ise çevre kirliliğinin önüne geçmek için bertaraf edilecek.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri iş birliğiyle başlattığı "Hacimli Atıklar Projesi" kapsamında büyük ebatlı atıklar artık ekipler tarafından evlerden alınacak. Proje ile kullanılabilir durumdaki eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar ise bertaraf edilerek çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri ile koordineli olarak büyük boyutlu atıkları vatandaşların adreslerinden teslim alacak. Vatandaşların büyük hacimli atıklarını sokağa bırakmak yerine ikamet ettikleri Şehzadeler veya Yunusemre Belediyesi'ne haber vermeleri yeterli olacak. Proje kapsamında Şehzadeler ilçesinde ikamet eden vatandaşlar 444 90 45 çağrı hattını, Yunusemre ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ise büyük hacimli atıklarının alınması konusunda 444 62 09 çağrı hattını arayarak, atıklarının alınması için talep oluşturabilecek.

Çevre kirliliğine karşı sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine karşı denetimlerini teknolojik imkanlarla da destekliyor. Drone çekimleriyle yapılacak saha denetimlerinde, atıklarını sokağa bıraktığı tespit edilen kişi veya kurumlara cezai işlem uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için atık bertarafı konusunda belediye ekiplerinden destek almaları çağrısında bulunuldu.

"Daha temiz ve düzenli bir Manisa için hep birlikte çalışalım"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, çevreye duyarlı ve sürdürebilir atık yönetimi anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Hocalar, "Hacimli Atık Projemizle eski mobilya, büyük boyutlu çöp ve tadilat atıklarının sokağa bırakılmasının önüne geçiyoruz. İlçe belediyelerimizle koordineli şekilde topladığımız bu atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf edeceğiz. Kullanılabilir durumdaki eşyaları ise sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Vatandaşlarımız, Şehzadeler veya Yunusemre belediyelerimizi arayarak cüzi bir bedel karşılığında bu çevreci çözümden yararlanabilecekler. Unutulmamalıdır ki atıkları sokağa bırakmak bir suçtur ve tespiti halinde cezai yaptırımı vardır. Daha temiz ve düzenli bir Manisa için hep birlikte çalışalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

