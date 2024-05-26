Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Manisa\'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çarparak devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı.

26.05.2024 09:17
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 35 AKP 567 plakalı hafif ticari araç, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.B. ile araçtaki G.B. ve İ.K. çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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