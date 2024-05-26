Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 35 AKP 567 plakalı hafif ticari araç, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.B. ile araçtaki G.B. ve İ.K. çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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