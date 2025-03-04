Manisa'da Halk Mandıra'nın İkinci Şubesi Açılıyor - Son Dakika
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Manisa'da Halk Mandıra'nın İkinci Şubesi Açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Halk Mandıra'nın ikinci şubesini Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde açıyor. Yeni şube, 5 Mart 2025'te hizmet vermeye başlayacak.

04.03.2025 18:36  Güncelleme: 21:35
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve ilk şubesi Manisa Kent Lokantası içerisinde hizmet veren Halk Mandıra'nın ikinci şubesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde açılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerini desteklemek ve halkın sağlıklı, uygun fiyatlı süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla geçen yıl ekim ayında Halk Mandıra'yı hayata geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spil A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Halk Mandıra'nın, Şehzadeler ilçesindeki ilk şubesinin ardından ikinci şubesi Muradiye Mahallesi'nde açılıyor.

5 Mart Çarşamba günü açılıyor

Daha önce Muradiye Ek Hizmet Binası'nın açılışında bir Halk Mandıra şubesi açılacağının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu sözünü yerine getirerek Muradiye'deki ikinci şubenin açılışını gerçekleştirecek. Yeni şube, Yunusemre Belediyesi Muradiye Ek Hizmet Binası'nın alt katında 20 metrekarelik bir alanda hafta içi her gün vatandaşlara hizmet verecek. Şubenin açılışı, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

"Sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Halk Mandıra'da üretilen sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünleri daha fazla vatandaşa ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, "Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Yunusemre Belediyemiz iş birliğiyle Muradiye Mahalle'mize ek hizmet binamızı kazandırdık. Artık pek çok belediye hizmetini buradan alabiliyor, taleplerinizi hızlıca bizlere iletebiliyorsunuz. O gün sizlere hizmet binamızın yan tarafında Halk Mandıra açacağımızın sözünü vermiştim. Bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hedefimiz, Manisa'nın tüm ilçelerinde ve farklı noktalarında yeni mağazalar açarak daha fazla hemşerimize ulaşmak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Halk Mandıra'nın İkinci Şubesi Açılıyor - Son Dakika

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