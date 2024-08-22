Manisa'da hamile kadına şiddet uygulayan şahıs tutuklandı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde hamile kadına şiddet uygulayan Yılmaz A.'nın çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Manisa'nın Akhisar ilçesinde hamile kadına şiddet uygulayan Yılmaz A.'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi. Bakan Tunç Paylaşımında, " Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerini kullandı.