Manisa'da Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Hırsızlık Operasyonu

26.06.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan 3 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde elektrikli bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarını U.Z. (17), Y.E.K. (17) ve B.K'nin (18) gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen 3 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

01:01
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
00:20
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’ye ektirdiği saçlar hakkında yorum
İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum
23:41
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 01:11:57. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.