Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Orucunu Köprübaşı'nda Vatandaşlarla Açtı

01.03.2026 14:54  Güncelleme: 16:20
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda dayanışma ve paylaşmanın önemi vurgulanırken, kültürel etkinliklerle gece renklendirildi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen iftar programında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

?Manisa Köprübaşı'ndaki iftar programına Dutlulu'nun yanı sıra Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, daire başkanları, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

? İftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Dutlulu, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma kültürü üzerindeki önemine değindi. Dutlulu, şöyle konuştu:

"Ramazanın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaştık"

"Dayanışmanın büyüdüğü, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı bir Ramazan geçiriyoruz. 17 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarımızla halkımızla bir araya geliyoruz. Bu akşam da Köprübaşı'nda halkımızla iftar sofrasında bir araya geldik; Ramazan'ın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaştık. Ziyaretimiz kapsamında kıymetli muhtarlarımızla da buluşarak mahallelerimizin taleplerini dinledik; ardından Belediye Başkanımız Fatih Taşlı ile Köprübaşı'mız için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuştuk. Daha sonra baba ocağımız CHP Köprübaşı İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek, yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. ?Misafirperverlikleri için Fatih Başkanımıza, muhtarlarımıza ve tüm Köprübaşı halkına teşekkür ediyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

?Geleneksel eğlenceler geceye renk kattı

?İftar yemeğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültürel etkinlikler sahnelendi. Karagöz ve Hacivat gösterilerinden müzikli dinletilere kadar pek çok etkinlik, özellikle çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

?İftar programına katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-?Kaan Güç: "İftar programı çok güzeldi, neredeyse tüm Köprübaşı buradaydı. Yemekler lezzetli, ortam samimiydi. Özellikle Karagöz ve Hacivat gösterisi bu yıl ilk kez yapıldı ve çok keyif aldık. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz."

-?Nusret Yılmaz: "Manevi atmosferi yüksek, harika bir organizasyondu. Belediye başkanlarımızın bizlerle aynı sofrada olması çok anlamlı. Köprübaşı gibi küçük ilçelerde bu tür sosyal etkinliklere çok ihtiyaç var. Kültürel değerlerimizin yaşatılması bizleri mutlu etti."

-?Kader Bilgen: "İlçemize hitap eden, birleştirici bir program oldu. Bu tür organizasyonların sadece Ramazan'da değil, yılın farklı dönemlerinde de tekrarlanmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler."

