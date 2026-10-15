Manisa'da iki doktor 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor - Son Dakika
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Manisa'da iki doktor 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

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Manisa'da kalın bağırsağında yabancı cisim bulunduğu iddiasıyla iki doktorun ihmal veya gecikme suçundan yargılanmasına başlandı. Doktorlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor; mahkeme yeni rapor ve tanık dinlenmesine karar verdi.

Manisa'da bir hastanın kalın bağırsağında yabancı cisim bulunmasına ilişkin "görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iki doktorun yargılanmasına başlandı.

Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Serap Konuşkan, sanık doktorlar Y.Ö, S.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

İlk ameliyatı gerçekleştiren Y.Ö. savunmasında, ameliyatta unutulduğu iddia edilen cismin kesinlikle spanç (pansuman malzemesi) olmadığını savundu.

S.Ö. ise hastane yönetiminin kendisini arayarak ikinci ameliyatı yapmasını istediğini, kendisinin bunu etik bulmadığını ifade ederek, "Ameliyatımda kalın bağırsağı karın ön duvarına yapışmıştı, tümör şüphesiyle korktum. Hiçbir organ kaybı olmadan alanı onardım ve ameliyatı tamamladım. Küçük bir parça çıktı. Spanç olsa erimezdi, dışkı çıktığı için patolojiye de gitmez." dedi.

Y.Ö'nün de ameliyata gözlemci olarak geldiğini anlatan S.Ö, dışkıyı literatürde yabancı cisim olarak değerlendirdiği için tutanağa bu şekilde kaydettiğini belirtti.

Müşteki Konuşkan ise ikinci ameliyatı yapan S.Ö'nün raporunu inceledikten sonra kendisine spanç unutulduğunu söylediğini iddia ederek, "Ameliyattan sonra şikayetimi geri çekmemi, parçayı tutanağa yemek artığı olarak işlediğini söyledi. Y.Ö. de bana kendisinin benzer davalarının olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, savunmalarda adı geçen hastane personeli ile müştekinin yakınlarının tanık olarak dinlenmesine ve adli tıp üst kurulundan yeni rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Olay

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 yılında safra kesesi ameliyatı olan, kalın bağırsağında yabancı cisim şüphesi nedeniyle 2024 yılında ikinci kez ameliyat edilen Serap Konuşkan'ın şikayeti üzerine ilk ameliyatı yapan doktor Y.Ö. ve ikinci ameliyatı yapan doktor S.Ö. hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu 7. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda ikinci ameliyatta çıkarılan cismin niteliğinin mevcut verilerle belirlenemediği, cismin patolojik incelemeye gönderilmemesinin tıbben uygun olmadığı belirtilmişti.

Raporda, Y.Ö'nün uygulamalarının tıbben uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılamadığı, ikinci ameliyatta çıkarılan cismin patolojik incelemeye gönderilmesinin beklendiği, ilgili hekim tarafından bu cismin patolojik incelemeye gönderilmemesinin tıbben uygun olmadığı, S.Ö'nün uygulamalarının tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı kaydedilmişti.

Doktorların "görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaSağlıkGüncelManisaSuçSon Dakika

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