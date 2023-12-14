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Manisa'da JAK Timi, sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtardı - Son Dakika
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Manisa'da JAK Timi, sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtardı

Manisa'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Spil Dağı'ndaki Sarıkayalar mevkisinde sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtarma tatbikatı yaptı. JAK timi, dağcının asılı kaldığı noktaya halatla ulaşarak kurtardı.

Manisa\'da JAK Timi, sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtardı
14.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 17:17
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Manisa'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Spil Dağı'ndaki Sarıkayalar mevkisinde sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtarma tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bir dağcının sarp kayaların bulunduğu bölgede tırmanış yaptığı sırada halat üzerinde asılı vaziyette mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.

Mahsur kalan dağcının asılı kaldığı noktaya halatla ulaşan JAK timi, kurtardıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Zorlu tatbikat, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: AA
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