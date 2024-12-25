Manisa\'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu!

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Manisa'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında il merkezi ile Akhisar, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Kırkağaç ve Alaşehir ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 4 bin 375 litre kaçak içki ile 6 bin 541 sahte bandrol, 840 kaçak sigara ele geçirildi.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.