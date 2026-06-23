Manisa'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu

Manisa'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 9 tabanca gövdesi, 2 av tüfeği, 18 fişekle çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.