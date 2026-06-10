Manisa'da "Kadın Dostu Kentler" İçin Eşitlik Eğitimi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Kadın Dostu Kentler Programı" kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Programda, kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek politika ve uygulamalar ele alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve kız çocuklarının kent yaşamında daha eşit, güvenli ve erişilebilir koşullarda yer alabilmesi amacıyla yürütülen Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Yerel Eşitlik Birimi iş birliğinde yürütülen faaliyetler, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonundaki programın üçüncü fazı kapsamında gerçekleştirildi.

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu yürütücülüğünde ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında sürdürülen program kapsamında mayıs ayında düzenlenen üç günlük tematik eğitimlerin ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik iki günlük eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimlerde; yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle hizmet üretmesi, kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve kent politikalarının eşitlik temelinde geliştirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, eşitlik odaklı yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Programa Yerel Eşitlik Uzmanı Aylin Çelik ile kilit uzmanlar Zehra Tosun ve Sezin Üskent katıldı. Eğitimler, UNFPA Kadın Dostu Kentler Programı Kilit Uzmanları Zehra Tosun ve Sezin Üskent tarafından verildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerin, Manisa'da kadın dostu kent yaklaşımının yaygınlaştırılmasına ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına önemli katkı sağladığı belirtildi.