Manisa'da kamyon-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da kamyon-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa\'da kamyon-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Olayın ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsünün cesedi otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, tomrukların kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

23.02.2024 00:03  Güncelleme: 00:04
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin (57) yönetimindeki 45 HB 6220 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. (25) idaresindeki 01 DZ 120 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da kamyon-otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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