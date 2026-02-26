Manisa'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Manisa'da Kar Yağışı Etkili Oldu

26.02.2026 11:36
Manisa'nın Demirci ve Kula ilçelerinde kar yağışı görülürken, öğrenciler karla eğlendi.

Manisa'nın yüksek kesimleri ile Kula ve Demirci ilçelerinde kar etkili oluyor.

Demirci ilçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, sabah yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi başta olmak üzere Sarıçayır ve Türkmen Dağı bölgelerinde yoğun kar görüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Güne karla uyanan çocuklar ise kar topu oynayarak vakit geçirdi.

Kula'da da tarihi yapılar ve sokaklar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi Kurşunlu Camisi ve 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Kula evleri beyaza büründü.

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Rafet Üçelli İlkokulu öğrencileri, teneffüste okul bahçesi ve yanındaki parkta karın tadını çıkardı. Öğretmenleriyle kar topu oynayan öğrenciler, kardan adam yaptı.

Turgutlu'nun yüksek kesimleri ile Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar etkili oldu.

Kaynak: AA

