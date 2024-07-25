Manisa'da kavgada karpuz satıcısı tabancayla vuruldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan kişi tabancayla vuruldu.
Kazım Karabekir Mahallesi 308 Sokak üzerinde kamyonetiyle karpuz satan E.A aracının içinde tartıştığı Y.E tarafından tabancayla ateş edilerek yaralandı.
E.A, çevredekilerin yardımıyla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.
E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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