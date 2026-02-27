Manisa'da Kenevir Üretimi: 2 Gözaltı - Son Dakika
Manisa'da Kenevir Üretimi: 2 Gözaltı

Manisa\'da Kenevir Üretimi: 2 Gözaltı
27.02.2026 13:46
Yunusemre'de düzenlenen operasyonda evde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları değerlendirilen T.İ. ve S.T'nin kullandığı adrese operasyon düzenledi.

Adresteki incelemede, kenevir yetiştirilmesi amacıyla evin bir bölümüne aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri kurularak sera düzeneği oluşturulduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 506 gram kubar esrar, 50 gram skunk, 93 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda sera ekipmanlarına da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da Kenevir Üretimi: 2 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa'da Kenevir Üretimi: 2 Gözaltı - Son Dakika
