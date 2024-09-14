Kırkağaç'ın Kurtuluşu Konserle Kutlandı

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(MANİSA) - Manisa'da Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü "Rubato" konseri ile kutlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Rubato, Kırkağaç Çam Mesire Alanı'nda sahne aldı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, "Bu geceyi organize etmekte büyük katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'e bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, "30 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la vatan topraklarımız işgalden temizlenmiş, 12 Eylül 1922'de de kahraman ordumuz Kırkağaç'ımıza ulaşarak ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu toprakları bize emanet eden başta Büyük Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.