Manisa'da Kız Meselesi Kavgası: Öğrenci Bıçaklandı

16.05.2026 10:54
Kırkağaç'ta üniversite öğrencisi Emrullah C., kız meselesi yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada üniversite öğrencisi Emrullah C., iki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Şüphelilerden biri, öğrenciyi bıçaklarken; diğeri sopayla defalarca başına vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emrullah C. ile kimliği belirsiz 2 kişi arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerden biri, Emrullah C.'yi yere yatırarak üzerine çıktı. Bu sırada diğer şüpheli, elindeki sopayla Emrullah C.'nin başına defalarca vurdu. Ardından öğrencinin üzerinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Emrullah C.'yi 3 kez bıçakladı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; mahallelinin kavgayı balkondan izlediği, bir kişinin saldırganları uzaklaştırdığı anlar ile başka bir kişinin yaralı öğrenciyi yerden kaldırdığı anlar yer aldı.

DURUMU İYİ

İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah C., buradaki tedavisinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emrullah C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

