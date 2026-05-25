Manisa'da Kurban Bayramı Boyunca Ulaşım Ücretsiz Olacak

25.05.2026 15:01  Güncelleme: 16:02
(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ'a ait araçlar ile kooperatiflere ait toplu taşıma araçları, il genelinde Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ'a ait toplu taşıma araçları ve özel kooperatiflere ait toplu taşıma araçları, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeye göre; 26, 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde ücretsiz olacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Manisa il genelinde, özel kooperatifler ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının tamamında, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine, ayrıca şehir merkezlerinde gerçekleştirilen tüm taşımalarda bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:02:13.
