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Manisa'da Kuvvetli Sağanak Sonucu Dereler Taştı - Son Dakika
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Manisa'da Kuvvetli Sağanak Sonucu Dereler Taştı

Manisa'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerde taşkın yaşandı. Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Çaybaşı Deresi'nde yer alan istinat duvarı çöktü ve bölge trafiğe kapatıldı. Tekeliler Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yol ve tarım arazileri su altında kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri olaylara müdahale etti.

Manisa\'da Kuvvetli Sağanak Sonucu Dereler Taştı
16.01.2024 - 20:25,
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Manisa'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerde taşkın yaşandı.

Kent merkezinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak, derelerin debisinin yükselmesine neden oldu.

Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü, artan debi ve kuvvetli akıntıyla yıkıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölge önlem alarak yolu trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Şehir merkezindeki Çaybaşı Deresi'nde yer alan istinat duvarının da bir kısmı çöktü, bölge bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Tekeliler Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun bir kısmı ve tarım arazileri taşkın sonucu su altında kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçe belediyeleri ekipleri de muhtelif noktalarda yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Kaynak: AA
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