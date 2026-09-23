Manisa\'da MASKİ\'nin yürüttüğü dere temizliği 250 kilometreye ulaştı

(MANİSA) - Kış ayları öncesinde dere yataklarında temizlik çalışmalarını hızlandıran MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yaklaşık 250 kilometrelik hatta ulaştı. Manisa merkezinde Gediz Nehri'ne ulaşan Çaybaşı, Akmescit, Yemişlik ve Safran çay ve derelerinde yaklaşık 10 kilometrelik temizlik çalışması tamamlandı. Yıl sonuna kadar 400 kilometrelik hatta ulaşılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yağışlı dönem öncesinde kent genelindeki dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla dere yataklarında su akışını olumsuz etkileyebilecek malzemeler temizleniyor.

Manisa il merkezinde Gediz Nehri'ne ulaşan Çaybaşı, Akmescit, Yemişlik ve Safran çay ve derelerinde yürütülen çalışmaların Gediz Nehri'ne kadar olan bölümleri tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 10 kilometrelik dere hattında temizlik gerçekleştirildi.

MERKEZDE 10 KİLOMETRELİK HAT TEMİZLENDİ

Dere yataklarında yapılan çalışmalarla suyun akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek taşkın ve su baskını risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Ekipler, özellikle geçmiş dönemlerde taşkın riski yaşanan bölgelerde çalışmalarını ve rutin kontrollerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaların il genelinde sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KIŞ AYLARINA HAZIRLIKLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Manisa'mızın dört bir yanında derelerimizi temizliyor, kış aylarına hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz dere temizlik çalışmalarında ilimiz merkezinden Gediz Nehri'ne ulaşan derelerimizde 10 kilometreye yakın temizliği tamamladık. İlimiz genelinde bugüne kadar yaklaşık 250 kilometre hatta ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 400 kilometre. Kış ayları yaklaşırken taşkın risklerinin önüne geçmek ve çevre sağlığını korumak adına ekiplerimiz yoğun bir emek sarf ediyor. Daha temiz, daha güvenli Manisa hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."

YIL SONU HEDEFİ 400 KİLOMETRE

Çalışmaların yıl sonuna kadar yaklaşık 400 kilometrelik hatta tamamlanması hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Abdurrahman Recep Günay, il genelindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Manisa il genelinde dere temizlik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Besim Başkanımızın talimatıyla Manisa il merkezimizde Çaybaşı, Akmescit, Yemişlik ve Safran çayı ve derelerimizin Gediz Nehri'ne kadar olan kısımlarındaki temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Manisa il merkezinde Gediz Nehri'ne ulaşan derelerimizde toplam 10 kilometreye yakın bir temizlik çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Yağışlı dönem öncesinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Günay, "Önümüzdeki sonbahar mevsiminde yağışların gelmesiyle birlikte şehir merkezinde olası taşkın ve sıkıntılı durumları aşabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ara ara sıkıntı yaşanan bölgelerde rutin kontrollerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Bütün çalışmalarımızı kışa hazırlıklı bir şekilde girmek üzere il genelinde yayarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki dere yataklarında temizlik ve rutin kontrollerini sürdürerek yağışlı dönem öncesinde taşkın risklerine karşı çalışmalarına devam edecek.