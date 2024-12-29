Manisa'da Mindfulness Eğitimi: Personelin Mental Sağlığı Destekleniyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, personeline yönelik, "Mindfulness ve Bilinçli Farkındalık" temalı eğitim programı düzenledi Eğitime, binin üzerinde personel katıldı.

Türkiye'de ilk defa bir belediyeye bağlı kamu tüzel kurumunda düzenlenen "Mindfulness ve Bilinçli Farkındalık" temalı eğitimi, MASKİ'nin 17 ilçedeki tüm personeline yönelik gerçekleştirildi. Eğitim programı çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini desteklemek amacıyla planlandı. Eğitimle personelin iş stresine daha iyi uyum sağlamasını, mental sağlıklarını korumasını ve daha rahat bir çalışma ortamı oluşturması hedeflendi.

Mindfulness teknikleri anlatıldı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, eğitmen Şehide Görmez tarafından Mindfulness teknikleri aktarıldı. Eğitimde, katılımcılara stres yönetimi, nefese odaklanma, farkındalık pratikleri ve yargısız şekilde dikkat verme gibi konular üzerine bilgiler verildi. 185 Çözüm Merkezi personeline verilen eğitimde, personelin mental sağlıklarının günümüzün şartlarına uyum sağlaması, rahat bir çalışma ortamı oluşturmak, stresi zarafetle karşılayabilmek ve tam iyilik hallerinin nasıl sağlanacağına ilişkin konulara değinildi.

Eğitimler devam edecek

Eğitim sonunda katılımcılara görme-bakma algılama ile nefese odaklanma gibi pratik uygulamalar yaptırılırken, bu sayede çalışanların farkındalık kazanımları artırılıp kişisel gelişimlerine destek sağlandı. Eğitimler, hem iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme hem de personellerin tam iyilik haline ulaşmasını sağlama amacıyla sürdürülecek.