Manisa\'da Minibüs Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsü, kavşakta 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.