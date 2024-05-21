Manisa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Emrah Işın yönetimindeki otomobil ile Ünal Can Aksakal yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Aksakal yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

21.05.2024 14:05
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Manisa'nın Demirci ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Emrah Işın yönetimindeki 10 UF 142 plakalı otomobil, Demirci - Simav kara yolunda Ünal Can Aksakal yönetimindeki 45 AKT 339 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aksakal yaralandı.

Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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