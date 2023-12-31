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Manisa'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı ve jandarma inceleme başlattı.

Manisa\'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü hayatını kaybetti
31.12.2023 - 21:19,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U.D'nin (40) idaresindeki 06 BPF 148 plakalı hafif ticari araç, Manisa- Turgutlu kara yolu Çobanisa Mahallesi'nde Halil Boz'un (16) kullandığı 45 AJJ 916 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hafif ticari aracın sürücüsü U.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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