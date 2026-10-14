Manisa'da motosikletli polis timleri 2 şüpheliyi 550 sentetik ecza ile gözaltına aldı - Son Dakika
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Manisa'da motosikletli polis timleri 2 şüpheliyi 550 sentetik ecza ile gözaltına aldı

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Manisa\'da motosikletli polis timleri 2 şüpheliyi 550 sentetik ecza ile gözaltına aldı
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Manisa Yunusemre'de devriye gezen motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerinde 550 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulup yapılan aramada üzerlerinde toplam 550 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güzelyurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan motosikletli polis timleri, Tarzan Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerlerinde arama yaptı. Şüpheli 2 kişinin üzerinde 550 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheliler H.K. (19) ile B.Y. (17) gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu TicaretiYunusemreGüvenlik3. SayfaGüncelManisaPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da motosikletli polis timleri 2 şüpheliyi 550 sentetik ecza ile gözaltına aldı - Son Dakika
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