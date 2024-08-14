Manisa'da Orman Yangınında İkinci Yangın Çıktı

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MANİSA'DA ORMAN YANGINI (2)

AYNI BÖLGEDE FARKLI NOKTADA İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale devam ederken, bölge yakınlarında saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlere müdahale sürdürülüyor.