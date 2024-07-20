Manisa'da Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Küçük'ün (43) kullandığı 10 AİD 869 plakalı otomobil, Kula-Selendi kara yolu Ramazanlar Mahallesi mevkisinde takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mehmet Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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