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Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Manisa\'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ç'nin kullandığı otomobil, M.S'nin kullandığı tıra arkadan çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

01.02.2024 18:53  Güncelleme: 18:53
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin kullandığı 45 AOD 325 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolunda M.S'nin kullandığı 35 DT 286 plakalı tıra arkadan çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk 7 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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