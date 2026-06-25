Manisa'da pop orkestrasından yaz konseri keyfi - Son Dakika
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Manisa'da pop orkestrasından yaz konseri keyfi

25.06.2026 11:54  Güncelleme: 12:49
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Konserleri kapsamında Konservatuvar Pop Orkestrası Yeni Han'da sahne aldı. Solistler Aslı Karaalp ve Erman Susar'ın pop şarkılarına vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Konserleri" kapsamında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla Yeni Han'da gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede sahne alan solistler Aslı Karaalp ve Erman Susar, pop müziğin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıktı. Yaz akşamına şarkılarıyla renk katan ikiliye, meydanı dolduran sanatseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, orkestranın ve solistlerin yüksek enerjili performansı Manisalılardan büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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