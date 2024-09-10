Manisa'da Kadın Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Kadın Cinayeti Davası Başladı

Manisa'da bir restoranda çalışan kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, gönül ilişkisi iddiasıyla cinayeti işlediğini savunurken, müşteki ve tanıklar bu iddiaları reddetti.

10.09.2024 16:46
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Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü, diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K, silahlı saldırıda yaralanan müşteki Gül D. (45) ve tanıklar ile ölen Sultan Zencirci'nin (27) ailesinin avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası ifadesi alınan sanık F.K, Sultan Zencirci'nin iftira atarak gönül ilişkisi yaşadığı Gül D. ile aralarının bozulmasına neden olduğunu öne sürerek, olay günü restorana Gül D. ve Zencirci ile yüzleşmek için gittiğini iddia etti.

Gül D. ve Zencirci'nin kendisine inanmaması durumunda her iki kadını da öldürdükten sonra intihar etmeyi planladığını ifade eden F.K, "Silahı ve bıçağı yanıma aldım. Silahta 5 mermi vardı, 4'ünü onlara, birini kendime ayırmıştım." dedi.

Tedavisi sonucu sağlığına kavuşan müşteki Gül D. ise sanığın iddialarını reddederek, sanıkla aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kurye olarak pizzacıda işe başlayan sanığın kendisine mesajlar attığını, bu nedenle sanığın telefonunu engellediğini söyledi.

Gül D. sanığın olaydan yaklaşık bir hafta önce işletmede çalışan başka bir kişinin cep telefonuna, içeriğinde 4 kurşun yer alan bir fotoğraflı tehdit mesajı attığını savundu.

İşletme çalışanı tanık R.T. de Gül D. ile sanık arasında bir gönül ilişkisi olmadığını, sanığın Gül D'yi mesaj ve aramalarıyla rahatsız ettiğini ifade etti.

Sultan Zencirci'nin ailesinin avukat Zehra Oyit, sanığın yanıltıcı beyanlarla hayali bir gönül ilişkisi hikayesi uydurduğunu, işletmede çalışan iki kadına da birliktelik teklif ettiğini, her iki kadından da ret cevabı alınca planlayarak ve tasarlayarak suçu işlediğini, olaydan bir süre önce yurt dışında olan bir arkadaşından kendisini yurt dışına kaçırması için yardım istediğini anlattı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 30 Temmuz 2023'te Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranına motosikletle gelen F.K'nin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci ölmüş, Gül D. ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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