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Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa\'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüphelinin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

02.02.2024 08:53
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince iki ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. (25) ve A.R. (27) işlemleri için emniyete götürüldü

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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