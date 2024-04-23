Manisa'da şantiye bekçisi cinayeti zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da şantiye bekçisi cinayeti zanlısı tutuklandı

Manisa\'da şantiye bekçisi cinayeti zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'un pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının, alacak verecek nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.04.2024 18:33
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, şantiye bekçisinin pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Akaryakıt istasyonunda şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'un, 20 Nisan'da konteynerde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisinin S.K. (25) olduğu belirlendi.

Şüpheli S.K, Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki ikametinin bulunduğu sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde S.K'nin cinayeti alacak verecek nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İzmir- Ankara kara yolu Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonu inşaatında şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'tan (54) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, şantiyeye giden polis ekipleri, Akbulut'u konteynerde yerde hareketsiz yatarken bulmuştu.

Yapılan incelemede Akbulut'un pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis olaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Salihli, Manisa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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