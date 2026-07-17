Şehitler anısına Manisa ve Alaşehir'den anlamlı yemek programı - Son Dakika
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Şehitler anısına Manisa ve Alaşehir'den anlamlı yemek programı

17.07.2026 14:56
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğiyle şehitler anısına düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Kaymakam ve belediye başkanı şehit fotoğrafları sergisini gezerek ailelerle sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde şehitlerin anısına yemek programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Direk tarafından dua edildi. Ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programda Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, 10 Temmuz'un kardeşinin şehit kardeşinin ölüm yıl dönümü olduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde desteklerinden ötürü yetkililere teşekkür etti.

Programa Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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