Manisa'da Sokak Hayvanları İçin 2025 Toplantıları Tamamlandı - Son Dakika
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Manisa'da Sokak Hayvanları İçin 2025 Toplantıları Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, 2025 yılı için Gölmarmara ve Saruhanlı'da sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla toplantılar gerçekleştirdi. Projeler değerlendirildi ve yeni projeler hakkında bilgi edinildi.

30.01.2025 12:10  Güncelleme: 13:13
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(MANİSA) - Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, 2025 yılının ilk toplantılarını Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde yaptı.

2025 yılının ilk toplantılarını Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, ilçelerdeki mevcut durumu değerlendirerek, hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi aldı.

Komisyon üyeleri, ilk olarak Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan'ı makamında ziyaret ederek ilçede sokak hayvanları için yapılan çalışmaları öğrendi. Ziyarete, Başkan Cem Aykan'ın eşi Zehra Aykan, Gölmarmara Belediye Başkan Yardımcısı Şencan Yeşilköy, Gölmarmara Belediye Meclis Üyesi Ayşe Barutçuoğlu, Komisyon Başkanı Uğur Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner katıldı.

Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen Kısırlaştırma İstasyonu ve çevresinde oluşturulacak tesis alanı yerinde incelendi. Büyükşehir ve Gölmarmara Belediyeleri, bu projenin en kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde çalışma kararı aldı.

Sokak Hayvanları Bakımevi ziyaret edildi

Komisyonun ikinci durağı, Saruhanlı ilçesi oldu. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya yapılan ziyarette, Başkan Yardımcıları Alp Serdar Tuğsal, Haşim Yener Bilir, Belediye Meclis Üyeleri Hikmet Ceylan ve Tuncay Anadolu da hazır bulundu. Komisyon üyeleri, ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik projelere ilişkin bilgi alarak yaklaşık 100 hayvanın bakım altında olduğu Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret etti.

Bakımevinde, sokakta bulunan veya ihbar üzerine getirilen bakıma muhtaç hayvanların tedavi edildiği ve rehabilitasyon süreçlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Ziyaret sırasında bacağı ampute edilmiş bir köpeğin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şanslı Patiler Bakımevi'ndeki Engelli Bölümü'ne transfer edilmesi kararlaştırıldı. Saruhanlı Belediyesi yetkilileri, ilçeye kazandırılması planlanan yeni bir doğal yaşam alanı projesine ilişkin heyete bilgi verdi.

17 ilçede çalışmalar yürütülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli adımlar atıyor. Komisyon tarafından Manisa genelinde ve 17 ilçede yürütülen çalışmalar, can dostların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Sokak Hayvanları İçin 2025 Toplantıları Tamamlandı - Son Dakika

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