Manisa'da Sokak Hayvanlarına Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika
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Manisa'da Sokak Hayvanlarına Sahiplenme Çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaralı ya da hasta bulunan hayvanları tedavi edip sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor. Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, bu çabaları desteklemek amacıyla bir köpeği sahiplendi ve halkı da sahiplendirme konusunda teşvik etti.

03.02.2025 10:08  Güncelleme: 11:18
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sokakta yaralı ya da hasta halde bulunan hayvanları tedavi ederek sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, hayvanlara yönelik bu hizmete dikkat çekmek ve Manisalıları sahiplendirme konusunda teşvik etmek amacıyla bakımevinde tedavi gören bir köpeği sahiplendi.

Sokakta yaralı ya da hasta olarak bulunan can dostlara sahip çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostlarına sıcak yuva da buluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, Manisalıları sahiplendirme konusunda teşvik etmek amacıyla bakımevinde tedavi gören bir köpeği sahiplendi. Sokakta yaralanmış ve uzun süredir tedavi gören bir köpeği sahiplendiğini belirten Çetinkaya, "Manisalıları da bu sevgi dolu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Her can, yuvasında güzel ve yuvasında özel"

Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, sahiplendirmenin önemini vurgulayarak, "Şanslı Patiler Bakımevimizde en çok yaralı bir hayvanın sağlığına kavuştuğu ve ardından yeni yuvasına uğurlandığı anlarda mutlu oluyoruz. Sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almak için kısırlaştırma ana çözüm yolumuz olsa da sahiplendirme süreci de çok kıymetli. Çünkü her can, yuvasında güzel ve yuvasında özel. Daire Başkanımız Zeynep Çetinkaya'ya, hiç aklında yokken tedaviye alınan bir sokak köpeğine yuva olduğu için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

"Uzun süredir tedavi gören ve sokakta çok yaralanmış bir köpeği sahipleniyorum"

Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya ise bakımevinde birbirinden güzel can dostların olduğunu ifade ederek, hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Çetinkaya, "Yaklaşık 7 aydır Manisa'dayım ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan bakımevine sık sık gidiyorum. Burada hem veteriner hekimlerin hem de tüm personelin hayvanlara sevgiyle yaklaştığını görmek beni çok etkiledi. Bu güzel çalışmalara destek vermek istedim. Bugün, uzun süredir tedavi gören ve sokakta çok yaralanmış bir köpeği sahipleniyorum. Bu duygusal bağı başka bir canla paylaşabilmek benim için çok kıymetli. Bu anlamlı hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisalıları da bu sevgi dolu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Can dostları sahiplenen Manisalılara destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostları sahiplenen Manisalılara da pek çok destek sağlıyor. Bu kapsamda kısırlaştırma operasyonu, ilk 6 aylık mama desteği, ilk 1 yıllık kuduz ve iç-dış parazit aşıları, ihtiyaca göre sosyalizasyon eğitimi, tasma, mama ve su kapları ile yatak desteği sağlanıyor. Ayrıca, sahiplendirme sonrası vatandaşlara alışma sürecinde rehberlik edecek bir destek hattı da sunuluyor.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

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