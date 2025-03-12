Manisa'da Sokak Hayvanlarının Korunması İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Sokak Hayvanlarının Korunması İçin Toplantı Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katıldığı toplantıda, 2024'te yürürlüğe girecek Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yapılacak çalışmalar ele alındı. Hayvan refahının artırılması için 2025 bütçesinden kaynak ayrılacak, ilçeler arası iş birliği ile sokak hayvanlarının korunması sağlanacak.

12.03.2025 16:52
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplum sağlığının korunması ve sokak hayvanlarının refahının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, 2024 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında il genelinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Manisa'da toplum sağlığının korunması ve sokak hayvanlarının refahının sağlanması amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 17 ilçe belediye başkanı ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Kerim Gençoğlu katıldı. Toplantıda, 2024 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında il genelinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınması için çalışmalar hızlandırılacak

Toplantıda, hayvan refahının artırılması ve toplumsal huzurun sağlanması için 2025 yılı bütçesinde Hayvan Bakımevleri ve Doğal Yaşam Alanları için gerekli finansmanın ayrılması kararlaştırıldı. Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla kullanılacağından, bütçenin hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiği de vurgulandı. Buna göre, hayvanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınması için çalışmalar hızlandırılacak.

İlçe belediyeler, sokak hayvanlarını en yakın belediyelere gönderecek

Hayvan Bakımevleri ve Doğal Yaşam Alanlarının planlanması, yer tahsisi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile sürecin hızlandırılması hedefleniyor. Manisa'nın hayvan hakları konusunda örnek bir şehir olması için tüm kurumların iş birliği içinde çalışması sağlanacak. İş birliği kapsamında, nüfusu 25 binin altında olan ilçelerdeki belediyeler, sokak hayvanlarını en yakın bakımevi bulunan belediyelere gönderecek. Bu sayede tüm hayvanların eşit şartlarda bakım ve koruma hizmetinden yararlanması sağlanacak.

Bakımevlerinde veteriner hekim istihdamının arttırılması sağlanak

Toplantıda, hayvan bakımevlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi de görüşülen önemli maddeler arasında yer aldı. Barınakların modern standartlara uygun hale getirilmesi, hayvanların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı. Manisa genelinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik projeler devam edecek. Bakımevlerine alınacak hayvanların sağlık, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmesi de alınan kararlar arasında yer aldı. Bakımevlerinde veteriner hekim istihdamının arttırılması, sokak hayvanlarının tedavi süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için de gerekenlerin yapılması sağlanacak.

Bir kişiye en fazla 5 hayvan sahiplenme hakkı verilecek

Toplantıda, hayvan sahiplendirme çalışmalarına hız kazandırılması ve sahiplendirme kampanyalarının ilan panoları, sosyal medya, internet sayfası başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden geniş kitlelere duyurulması çalışmaları yürütülecek. Sahiplendirme sürecinin istismar edilmemesi için bir kişiye en fazla 5 hayvan sahiplenme hakkı verilecek. Kurumlar tarafından, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitim programları, seminerler ve kampanyalar düzenlenecek. Özellikle okullarda yapılacak bilinçlendirme çalışmaları ile gelecek nesillere hayvan sevgisi ve koruma bilinci aşılanacak.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Ferdi Zeyrek, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Sokak Hayvanlarının Korunması İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

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