Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

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Manisa\'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
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Manisa merkez ve ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı; aramalarda 3 bin 225 uyuşturucu hap, 286 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 3 bin 225 uyuşturucu hap, 1553 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu???????, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram sentetik uyuşturucu, 26,14 gram sentetik kannabinoid, 7,35 gram sentetik ecza hap tozu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 7 fişek ve 5 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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