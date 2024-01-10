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Manisa'da Spil Dağı ve Demirci'de Kar Yağışı - Son Dakika
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Manisa'da Spil Dağı ve Demirci'de Kar Yağışı

Manisa'nın Spil Dağı ve Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle kara yollarında önlemler artırıldı. Demirci'de başlayan kar ve tipi sonucunda ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri, Akçakertik Geçidi'nde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, Demirci-Simav kara yolunda kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorluk yaşadı. Spil Dağı Milli Parkı da kar altında kaldı ve birçok kişi kartopu oynamak için dağa gitti.

Manisa\'da Spil Dağı ve Demirci\'de Kar Yağışı
10.01.2024 - 12:59,
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Manisa'da Spil Dağı ile Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle kara yollarında önlemler artırıldı.

Demirci'de sabah saatlerinde başlayan kar ve tipinin ardından ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Türkmen Tepe ile Demirci'yi Kütahya'nın Simav ilçesiyle bağlayan Akçakertik Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Demirci-Simav kara yolunda kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorluk yaşarken, karayolları ekipleri tedbirleri artırdı.

Gece saatlerinde fırtına ve soğuk havanın beklendiği bölgede emniyet ekipleri sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Spil Dağı Milli Parkı kar altında

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı da sabaha karşı başlayan karla beyaza büründü.

Spil Dağı'ndaki Turgutalp ve Sultan Yaylası mahallelerinden itibaren etkili olan kar, bin 517 metre rakımlı milli parkta yaklaşık 5 santimetre kalınlığa ulaştı.

Kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kartopu oynamak için Spil Dağı'na gitti.

Kaynak: AA
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