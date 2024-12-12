Manisa'da Su Verimliliği ve Gübre Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Manisa'da Su Verimliliği ve Gübre Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada verimliliği artırmak ve su kaynaklarını korumak amacıyla Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU) projesi kapsamında bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda Gediz Havzası'nın sürdürülebilirliği için atılacak adımlar ele alındı.

12.12.2024 14:52
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket" (GYSU) projesi kapsamında önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, Gediz Havzası'nın sürdürülebilirliği için atılacak adımlar ve tarımsal sulamada verimliliğin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU) projesi kapsamında çalıştay yapıldı. Tarımsal sulamada verimliliği artırarak su kaynaklarının korunmasına ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Proje yürütücüleri Dilek Emil, Murat Tiryakioğlu, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, şube müdürleri, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve özel sektör şirketlerinin temsilcileri katıldı.

"Su kaynaklarının korunması ve atıksu geri kazanımı önceliğimizdir"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürdürülebilir su yönetiminin önemine vurgu yaptı. Pınar, tarımsal sulamada verimlilik, su kaynaklarının korunması ve atık su geri kazanımının geliştirilmesine yönelik projelerin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Pınar, Gediz Havzası'nda uygulanan Havza Yönetim Planı'na katkı sağlayacak projelerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Projenin detayları paylaşıldı

Çalıştayda, Alaşehir ilçesi Şahyar Mahallesi'nde başlatılan ve kent genelinde yaygınlaştırılan Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU) projesinin detayları paylaşıldı. Proje yürütücüleri, bağcılıkta "4D" prensibine (doğru gübre, doğru zaman, doğru yer, doğru miktar) uygun gübre kullanımının yaygınlaştırılmasıyla Gediz Havzası'nın sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, projenin Manisa'da hayata geçirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Su Verimliliği ve Gübre Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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