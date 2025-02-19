Manisa'da Susuz Köy Kalmayacak: 123 Yeni Sondaj Kuyusu Açıldı - Son Dakika
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Manisa'da Susuz Köy Kalmayacak: 123 Yeni Sondaj Kuyusu Açıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, susuz kalan köylere su ulaştırmak için başlattığı çalışmada 123 yeni sondaj kuyusu açtı. Başkan Zeyrek, tüm köylere su sağlanacağına dair vaadini sürdürüyor ve su kaynaklarının korunması gerektiğini vurguluyor.

19.02.2025 11:09  Güncelleme: 12:32
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde susuz köy kalmaması için başlattığı çalışma kapsamında kırsal mahallelerde 123 adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Suyu olmayan 147 köyümüze su ulaştıracağımızı her zaman vurgulamıştım. Sözümüz söz; tek bir köyümüz bile susuz kalmayacak" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan ya da taşıma suyla su ihtiyacını karşılayan köylerin sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Nisan 2024'ten itibaren sadece köyler için 123 adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ilçe merkezlerinde azalan su kaynaklarını güçlendirmek için de 46 adet sondaj açma çalışması gerçekleştirildi. Başkan Zeyrek'in suyu olmayan 147 köye su ulaştırmak için verdiği söz kısa sürede tamamlanma noktasına geldi.

Başkan Zeyrek, içme suyu sondajlarını sadece köylere değil, ilçe merkezlerine de açtıklarını belirterek, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz buna şahit olduk. Bizim gibi içme suyu barajı olmayan illerde sadece yer altı su kaynakları ile içme suyu temin etmek belirli zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak, bu durum bizim durdurmuyor. İlçe merkezlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu ana kadar su ihtiyacı olduğu tespit ettiğimiz ilçe merkezlerimizi için 46 adet sondaj kuyusu açtık. Yurttaşlarımız için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz."

"İçme suyunu tarımsal sulamada kullanmayalım"

Başkan Zeyrek, içme suyuyla yapılan tarımsal sulamanın su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, "Bundan 15-20 yıl önce kazma vurduğumuzda su çıkardı, ama şimdi 250 metrelerden su çıkıyor. Suyumuza sahip çıkmazsak, bugünü kurtarırız ama yarınlara maalesef bırakacak suyumuz kalmaz. Bunu görmezden gelemeyiz. Yurttaşlarımdan istediğim şey şu: içme suyunu tarımsal sulamada kullanmayalım. Vahşi sulamadan vazgeçelim. Su kaynaklarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Susuz Köy Kalmayacak: 123 Yeni Sondaj Kuyusu Açıldı - Son Dakika

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