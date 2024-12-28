Manisa\'da Tarihi Eser Operasyonu: 23 Sikke ve 2 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, operasyon yapılan evde, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı M.O.'nun (30) Gökköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Dün saat 23.30 sıralarında, M.O.'nun evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 23 sikkenin yanı sıra dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sikkelere el konulurken, şüpheli M.O. gözaltına alındı. Öte yandan şüpheliye 2 ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan toplam 9 bin 076 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.