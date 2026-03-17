Manisa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Manisa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

17.03.2026 16:59
Yunusemre'de otomobil, kamyonete çarptı; sürücü Zeki Kaya hayatını kaybetti, kaza soruşturuluyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde otomobil önce refüje, ardından da kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Zeki Kaya (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Kısım Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Kuzey Çevre Yolu'ndan Organize Sanayi bağlantı yoluna dönüş yaparken Nazan Başarık'ın (44) kontrolünü yitirdiği 45 PB 301 plakalı otomobil, refüje çarptı. Bu sırada fren yerine gaza bastığı öne sürülen sürücünün otomobili, bu kez de Beko Kavşağı'ndan Vestel Strafor Kavşağı yönüne giden Zeki Kaya'nın kullandığı 07 F 8779 plakalı kamyonete çarptı. Kaya, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Zeki Kaya'nın ambulansta duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Naza Başarık ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Hürmüz Boğazı’ndan ’’İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçti Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Kuveyt ülkenin son 24 saatte 4 İHA’yla hedef alındığını duyurdu Kuveyt ülkenin son 24 saatte 4 İHA'yla hedef alındığını duyurdu

16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
16:03
Bir anda yerinden fırladı Rüdiger’den basın toplantısına damga vuran hareket
Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 16:59:55.
